Auberge espagnole Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Auberge espagnole Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt mardi 30 juin 2026.
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Auberge espagnole
Plage des Bardoulets Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 18:30:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Le Centre Socioculturel du Pays Foyen vous propose pour fêter le début de l’été une auberge espagnole à la plages des Bardoulets à port-Ste-Foy et Ponchapt. C’est gratuit et ouvert à tous. Moment convivial et riche d’échanges en perspective. (Apporter un plat salé ou sucré à partager + amener vos couverts). .
Plage des Bardoulets Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 14 53 90
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English : Auberge espagnole
L’événement Auberge espagnole Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2026-05-22 par OT du Pays Foyen
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