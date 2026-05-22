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Auberge espagnole Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Auberge espagnole Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Auberge espagnole Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt mardi 30 juin 2026.

Adresse : Plage des Bardoulets

Ville : 33220 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Département : Dordogne

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Auberge espagnole

Plage des Bardoulets Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 18:30:00
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-30

Le Centre Socioculturel du Pays Foyen vous propose pour fêter le début de l’été une auberge espagnole à la plages des Bardoulets à port-Ste-Foy et Ponchapt. C’est gratuit et ouvert à tous. Moment convivial et riche d’échanges en perspective. (Apporter un plat salé ou sucré à partager + amener vos couverts).   .

Plage des Bardoulets Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 14 53 90 

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English : Auberge espagnole

L’événement Auberge espagnole Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2026-05-22 par OT du Pays Foyen

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