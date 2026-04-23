Concert d’Alicia Matelyn au Château Le Cléret Château Le Cléret Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Concert d’Alicia Matelyn au Château Le Cléret Château Le Cléret Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt jeudi 25 juin 2026.
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Concert d’Alicia Matelyn au Château Le Cléret
Château Le Cléret 106 Avenue du Périgord Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Notre tout premier concert avec Alicia MATELYN le 25 juin 2026 au Château Le Cléret Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt !
https://www.youtube.com/c/MatelynAlicia
Une partie des bénéfices sera reversée au refuge EDADK, afin d’aider notamment Mia, une chienne qui a été attachée toute sa vie, et dont je suis la marraine. Elle pourra ainsi suivre des cours de comportement.
Nous espérons vous voir nombreux pour partager ce moment.
Dégustation et restauration sur place.
Billets https://cdmglobalperformers.com/see-us-live .
Château Le Cléret 106 Avenue du Périgord Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 88 67 67
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English : Concert d’Alicia Matelyn au Château Le Cléret
L’événement Concert d’Alicia Matelyn au Château Le Cléret Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2026-04-23 par OT du Pays Foyen
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