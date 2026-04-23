Concert d’Alicia Matelyn au Château Le Cléret Château Le Cléret Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Concert d’Alicia Matelyn au Château Le Cléret

Château Le Cléret 106 Avenue du Périgord Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Notre tout premier concert avec Alicia MATELYN le 25 juin 2026 au Château Le Cléret Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt !

https://www.youtube.com/c/MatelynAlicia

Une partie des bénéfices sera reversée au refuge EDADK, afin d’aider notamment Mia, une chienne qui a été attachée toute sa vie, et dont je suis la marraine. Elle pourra ainsi suivre des cours de comportement.

Nous espérons vous voir nombreux pour partager ce moment.

Dégustation et restauration sur place.

Billets https://cdmglobalperformers.com/see-us-live .

Château Le Cléret 106 Avenue du Périgord Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 88 67 67

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English : Concert d’Alicia Matelyn au Château Le Cléret

L’événement Concert d’Alicia Matelyn au Château Le Cléret Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2026-04-23 par OT du Pays Foyen