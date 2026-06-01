Soirée dansante à l’occasion des 1 ans de l’Architecte Hair Design Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt samedi 27 juin 2026.

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Soirée dansante à l’occasion des 1 ans de l’Architecte Hair Design

Salle des fêtes Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’Architecte Hair Design by Wilfried & Lydia célèbre ses 1 an au cours d’une soirée dansante.

Samedi 27 Juin 2026 à partir de 20h30 à la salle des fêtes de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Dress code noir & doré.

Places limitées!

Ambiance festive et dansante toute la soirée!

Menu créole proposé pour le repas.

Réservation obligatoire avant le 18 Juin 2026 au 05 57 69 81 87 ou 07 44 57 33 08 ou 06 52 10 34 60. .

Salle des fêtes Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 69 81 87

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English :

L’événement Soirée dansante à l’occasion des 1 ans de l’Architecte Hair Design Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays Foyen