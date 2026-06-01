Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

La Petite Fête Occitane en Pays Foyen

Salle du Bois doré Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La Petite Fête Occitane en Pays Foyen.

Samedi 27 Juin 2026 à 15h à la Salle du Bois doré.

Jeux, chants, musique, initiation aux danses trad.

Buvette.

20h apéro Repas partagé.

Infos au 06 87 31 65 05. .

Salle du Bois doré Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 31 65 05

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English :

L’événement La Petite Fête Occitane en Pays Foyen Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays Foyen