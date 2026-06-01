La Petite Fête Occitane en Pays Foyen Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
La Petite Fête Occitane en Pays Foyen Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt samedi 27 juin 2026.
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
La Petite Fête Occitane en Pays Foyen
Salle du Bois doré Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
La Petite Fête Occitane en Pays Foyen.
Samedi 27 Juin 2026 à 15h à la Salle du Bois doré.
Jeux, chants, musique, initiation aux danses trad.
Buvette.
20h apéro Repas partagé.
Infos au 06 87 31 65 05. .
Salle du Bois doré Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 31 65 05
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English :
L’événement La Petite Fête Occitane en Pays Foyen Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays Foyen
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