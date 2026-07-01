LOTO DE LA PÊCHE chemin du redoundel La Salvetat-sur-Agout
vendredi 24 juillet 2026 · chemin du redoundel · La Salvetat-sur-Agout
Informations pratiques
La Salvetat-sur-Agout
LOTO DE LA PÊCHE
chemin du redoundel Salle des fêtes La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Loto organisé par l’association de pêche de la Haute Vallée de l’Agout et de l’Arn.
Venez nombreux.
Nombreux lots
Jambons, paniers garnis, bons d’achat, longes de porc, plancha XL, crêpière, grill, ensemble robot pâtissier avec son hachoir,
porcelets, séjours, friteuse smart fryer, repas restaurants, etc… Et bien d’autres surprises. .
chemin du redoundel Salle des fêtes La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 26 30 23 50 aappmasalvetat@outlook.fr
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English : LOTO DE LA PÊCHE
Bingo organized by the Haute Vallée de l’Agout et de l’Arn Fishing Association.
We hope to see many of you there.
L’événement LOTO DE LA PÊCHE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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