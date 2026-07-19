Loto de la société de Chasse Maison des loisirs Verdun-Ciel

Informations pratiques

Verdun-Ciel

Loto de la société de Chasse

Maison des loisirs Grande Halle Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31 23:30:00

Date(s) :

2026-07-31

La société de chasse organise un loto à Verdun-Ciel, venez nombreux !

18 parties + partie de bienvenue + bingo + série spéciale + surprise spéciale société de chasse.

Restauration sur place possible. Réservation souhaitée. .

Maison des loisirs Grande Halle Verdun-Ciel 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 31 71 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto de la société de Chasse

L’événement Loto de la société de Chasse Verdun-Ciel a été mis à jour le 2026-07-16 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III