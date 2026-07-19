Loto de la société de Chasse Maison des loisirs Verdun-Ciel
vendredi 31 juillet 2026 · Maison des loisirs · Verdun-sur-le-Doubs
Informations pratiques
Verdun-Ciel
Loto de la société de Chasse
Maison des loisirs Grande Halle Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31 23:30:00
Date(s) :
2026-07-31
La société de chasse organise un loto à Verdun-Ciel, venez nombreux !
18 parties + partie de bienvenue + bingo + série spéciale + surprise spéciale société de chasse.
Restauration sur place possible. Réservation souhaitée. .
Maison des loisirs Grande Halle Verdun-Ciel 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 31 71 93
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English : Loto de la société de Chasse
L’événement Loto de la société de Chasse Verdun-Ciel a été mis à jour le 2026-07-16 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III