UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Verdun-sur-le-Doubs

Loto de la société de Chasse Maison des loisirs Verdun-Ciel

vendredi 31 juillet 2026 · Maison des loisirs · Verdun-sur-le-Doubs

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Maison des loisirs
Adresse
Grande Halle
Ville
71350 Verdun-sur-le-Doubs
Département
Saône-et-Loire
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Verdun-Ciel

Loto de la société de Chasse

Maison des loisirs Grande Halle Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31 23:30:00

Date(s) :
2026-07-31

La société de chasse organise un loto à Verdun-Ciel, venez nombreux !
18 parties + partie de bienvenue + bingo + série spéciale + surprise spéciale société de chasse.
Restauration sur place possible. Réservation souhaitée.   .

Maison des loisirs Grande Halle Verdun-Ciel 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 31 71 93 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto de la société de Chasse

L’événement Loto de la société de Chasse Verdun-Ciel a été mis à jour le 2026-07-16 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III

À voir aussi à Verdun-sur-le-Doubs (Saône-et-Loire)