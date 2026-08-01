Loto de l’amicale des sapeurs pompers de trégourez Trégourez
samedi 29 août 2026 · Trégourez
Informations pratiques
Trégourez
Loto de l’amicale des sapeurs pompers de trégourez
Trégourez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Loto de l’amicale des sapeurs pompers de trégourez le samedi 29 août 20h
Perso, bingo, partie spéciale animé par Franck
> ouverture des portes à 17h30
> grillades et frites sur place
Nombreux lots à gagner
Réservation au 06 84 56 43 75 .
Trégourez 29970 Finistère Bretagne +33 6 84 56 43 75
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English :
L’événement Loto de l’amicale des sapeurs pompers de trégourez Trégourez a été mis à jour le 2026-07-31 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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