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AGENDA · Trégourez

Loto de l’amicale des sapeurs pompers de trégourez Trégourez

samedi 29 août 2026 · Trégourez

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
29970 Trégourez
Département
Finistère
Tarif

Trégourez

Loto de l’amicale des sapeurs pompers de trégourez

Trégourez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Loto de l’amicale des sapeurs pompers de trégourez le samedi 29 août 20h

Perso, bingo, partie spéciale animé par Franck

> ouverture des portes à 17h30
> grillades et frites sur place

Nombreux lots à gagner

Réservation au 06 84 56 43 75   .

Trégourez 29970 Finistère Bretagne +33 6 84 56 43 75 

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English :

L’événement Loto de l’amicale des sapeurs pompers de trégourez Trégourez a été mis à jour le 2026-07-31 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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