Informations pratiques

Trégourez

Loto de l’amicale des sapeurs pompers de trégourez

Trégourez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Loto de l’amicale des sapeurs pompers de trégourez le samedi 29 août 20h

Perso, bingo, partie spéciale animé par Franck

> ouverture des portes à 17h30

> grillades et frites sur place

Nombreux lots à gagner

Réservation au 06 84 56 43 75 .

Trégourez 29970 Finistère Bretagne +33 6 84 56 43 75

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English :

L’événement Loto de l’amicale des sapeurs pompers de trégourez Trégourez a été mis à jour le 2026-07-31 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou