Loto de l’APEB

Bosmie-l’Aiguille Haute-Vienne

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Venez passer un excellent moment en compagnie de l’APEB de Bosmie qui organise son loto annuel ouvert aux petits et aux grands. Des parties spéciales enfants seront proposées gratuites !

De nombreux lots et bons d’achats seront les récompenses prévues pour les gagnants !

Une tombola sera également organisée.

Goûter, repas et boissons à votre disposition. .

Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 68 64 07

