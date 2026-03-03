Loto de l’APEB Bosmie-l’Aiguille
Loto de l’APEB Bosmie-l’Aiguille samedi 21 mars 2026.
Loto de l’APEB
Bosmie-l’Aiguille Haute-Vienne
Venez passer un excellent moment en compagnie de l’APEB de Bosmie qui organise son loto annuel ouvert aux petits et aux grands. Des parties spéciales enfants seront proposées gratuites !
De nombreux lots et bons d’achats seront les récompenses prévues pour les gagnants !
Une tombola sera également organisée.
Goûter, repas et boissons à votre disposition. .
Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 68 64 07
English : Loto de l’APEB
