Loto de l’APEL Salle des Fêtes Clérieux

Loto de l’APEL

Salle des Fêtes 14B Rue du Chalon Clérieux Drôme

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Venez nombreux pour tenter votre chance au super loto de l’APEL Sacré Cœur de Clérieux où de nombreux gros lots seront mis en jeu comme une switch 2, un airfryer et bien d’autres !

Salle des Fêtes 14B Rue du Chalon Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 83 63 43 apel.sacrecoeur.clerieux@gmail.com

English :

Come one, come all to try your luck at the APEL Sacré C?ur de Clérieux’s super lotto, where lots of big prizes will be up for grabs, including a switch 2, an airfryer and much more!

