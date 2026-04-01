Loto de l’apel Immaculée de Conception salle des Fêtes Le Russey
Loto de l’apel Immaculée de Conception salle des Fêtes Le Russey samedi 25 avril 2026.
Le Russey
Loto de l’apel Immaculée de Conception
salle des Fêtes 15 Rue du Maréchal Foch Le Russey Doubs
Tarif : 8 – 8 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 23:59:00
Date(s) :
2026-04-25
L’APEL Immaculée Conception organise la 2ème édition de son loto.
Plus de 5000 EUR de lots (dont un IPhone 17, une Playstation 5, un robot aspirateur laveur Drame, un Airfryer, des paniers garnis et bons d’achat. Ouverture des portes à 19H. Petite restauration et buvette sur place. .
salle des Fêtes 15 Rue du Maréchal Foch Le Russey 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 55 47 27 apel.immaculee25@gmail.com
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English : Loto de l’apel Immaculée de Conception
L’événement Loto de l’apel Immaculée de Conception Le Russey a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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