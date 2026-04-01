Loto de l’apel Immaculée de Conception salle des Fêtes Le Russey

Le Russey

Loto de l’apel Immaculée de Conception

salle des Fêtes 15 Rue du Maréchal Foch Le Russey Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25 23:59:00

Date(s) :

2026-04-25

L’APEL Immaculée Conception organise la 2ème édition de son loto.

Plus de 5000 EUR de lots (dont un IPhone 17, une Playstation 5, un robot aspirateur laveur Drame, un Airfryer, des paniers garnis et bons d’achat. Ouverture des portes à 19H. Petite restauration et buvette sur place. .

salle des Fêtes 15 Rue du Maréchal Foch Le Russey 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 55 47 27 apel.immaculee25@gmail.com

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English : Loto de l’apel Immaculée de Conception

L’événement Loto de l’apel Immaculée de Conception Le Russey a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER