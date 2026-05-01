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Loto de l’association La Plume Verte Thonnance-lès-Joinville

Loto de l’association La Plume Verte Thonnance-lès-Joinville

Loto de l’association La Plume Verte Thonnance-lès-Joinville dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 52300 Thonnance-lès-Joinville

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : 2 2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Thonnance-lès-Joinville

Loto de l’association La Plume Verte

Salle des fêtes Thonnance-lès-Joinville Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Tout public
Venez participer au lot de la Plume Verte à Thonnance-les-Joinville animé par Michou.
Au total 2500€ de bons d’achats à gagner !!!
Buvette et restauration sur place.
Merci de privilégier les paiements en espèces et cartes bleues
Ouverture des portes à 12h30 et début des jeux à 14h   .

Salle des fêtes Thonnance-lès-Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 45 29 15 84 

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English :

L’événement Loto de l’association La Plume Verte Thonnance-lès-Joinville a été mis à jour le 2026-05-03 par Antenne de Joinville

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