Loto de l’association La Plume Verte Thonnance-lès-Joinville
Loto de l’association La Plume Verte Thonnance-lès-Joinville dimanche 10 mai 2026.
Thonnance-lès-Joinville
Loto de l’association La Plume Verte
Salle des fêtes Thonnance-lès-Joinville Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Tout public
Venez participer au lot de la Plume Verte à Thonnance-les-Joinville animé par Michou.
Au total 2500€ de bons d’achats à gagner !!!
Buvette et restauration sur place.
Merci de privilégier les paiements en espèces et cartes bleues
Ouverture des portes à 12h30 et début des jeux à 14h .
Salle des fêtes Thonnance-lès-Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 45 29 15 84
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English :
L’événement Loto de l’association La Plume Verte Thonnance-lès-Joinville a été mis à jour le 2026-05-03 par Antenne de Joinville