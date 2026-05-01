Thonnance-lès-Joinville

Loto de l’association La Plume Verte

Salle des fêtes Thonnance-lès-Joinville Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Tout public

Venez participer au lot de la Plume Verte à Thonnance-les-Joinville animé par Michou.

Au total 2500€ de bons d’achats à gagner !!!

Buvette et restauration sur place.

Merci de privilégier les paiements en espèces et cartes bleues

Ouverture des portes à 12h30 et début des jeux à 14h .

Salle des fêtes Thonnance-lès-Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 45 29 15 84

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English :

L’événement Loto de l’association La Plume Verte Thonnance-lès-Joinville a été mis à jour le 2026-05-03 par Antenne de Joinville