Visite libre des jardins de Mon Moulin et de sa collection nationale de pivoines, Les jardins de mon Moulin, Thonnance-lès-Joinville

Visite libre des jardins de Mon Moulin et de sa collection nationale de pivoines 5 – 7 juin Les jardins de mon Moulin Haute-Marne

Tarifs 2026 : 8 € par adulte / Groupe (min. 20 personnes) : 7€ par pers / moins de 12 ans : 5 € par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Aux abords d’un ancien moulin, plongez dans une succession d’univers végétaux, passez de tableau en tableau : jardin à l’anglaise, jardin d’eau, jardin de fleurs blanches, jardin médiéval, jardin de rocaille, jardin de graminées, jardin d’arbres et d’arbustes…

Sans oublier, les reines des fleurs à travers la roseraie et plus de 900 pivoines en fleur (4 Collections Nationales labellisées CCVS).

Découvrez également la pépinière.

Les jardins de mon Moulin 4 allée de la Mazelle, 52300 Thonnance-lès-Joinville, Haute-Marne, Grand Est Thonnance-lès-Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est 0679507492 http://www.lesjardinsdemonmoulins.fr Ensemble de jardins à thèmes occupant plus de 8000 m2. Les compositions mettent à profit l’eau et se colorent de nombreuses vivaces, 700 variétés de pivoines, ou de légumes variés dont l’exubérance est contenue par des plessés d’esprit médiéval.

Aux abords d’un ancien moulin, plongez dans une succession d’univers végétaux, passez de tableau en tableau : jardin à l’anglaise, jardin d’eau, jardin de fleurs blanches, jardin médiéval, jardin de …

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