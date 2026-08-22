Loto de l’association Myosotis à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou
dimanche 27 septembre 2026 · Saint Aulaye-Puymangou
Informations pratiques
Saint Aulaye-Puymangou
Loto de l’association Myosotis à Saint-Aulaye
Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
L’association Myosotis organise son loto le dimanche 27 septembre à la salle des loisirs à partir de 14h30
L’association Myosotis organise son loto le dimanche 27 septembre à la salle des loisirs à partir de 14h30.
Les bénéfices ont pour objectif d’améliorer la vie quotidienne des résidents (animation musicale, jeux et sorties divers) .
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 54 49
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English : Loto de l’association Myosotis à Saint-Aulaye
The Myosotis Association is hosting its bingo game on Sunday, September 27, at the community center, starting at 2:30 p.m.
L’événement Loto de l’association Myosotis à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2026-08-22 par Val de Dronne
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