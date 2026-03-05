Loto de l’école d’Arette Salle des fêtes Arette

Loto de l'école d'Arette

Loto de l’école d’Arette Salle des fêtes Arette samedi 21 mars 2026.

Loto de l’école d’Arette

Salle des fêtes Jardins de Salet Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21

Date(s) :
2026-03-21

Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école primaire d’Arette.
10 parties + 2 parties enfants + la partir du malchanceux !
Salle chauffée, boissons chaudes et froides et pâtisseries.
Ouverture des portes à 19h.   .

Salle des fêtes Jardins de Salet Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   ape.arette@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto de l’école d’Arette

L’événement Loto de l’école d’Arette Arette a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

Prochains événements à Arette