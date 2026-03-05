Loto de l’école d’Arette Salle des fêtes Arette

Loto de l’école d’Arette

Salle des fêtes Jardins de Salet Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-21

Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école primaire d’Arette.

10 parties + 2 parties enfants + la partir du malchanceux !

Salle chauffée, boissons chaudes et froides et pâtisseries.

Ouverture des portes à 19h. .

Salle des fêtes Jardins de Salet Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ape.arette@gmail.com

