Loto de l’école tennis-club Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc
Loto de l’école tennis-club Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc samedi 23 mai 2026.
Saint-Laurent-Médoc
Loto de l’école tennis-club
Salle des fêtes 4 Rue du Général de Gaulle Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’Association Entraide des Cœurs Médocains organise le loto de l’école de tennis de la commune.
Tombola.
Ouverture des portes dès 18h30
Buvette et restauration sur place.
Sur réservation. .
Salle des fêtes 4 Rue du Général de Gaulle Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 22 78 92
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English : Loto de l’école tennis-club
L’événement Loto de l’école tennis-club Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Médoc-Vignoble
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