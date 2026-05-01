Loto de l’école tennis-club Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc

Saint-Laurent-Médoc

Loto de l’école tennis-club

Salle des fêtes 4 Rue du Général de Gaulle Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’Association Entraide des Cœurs Médocains organise le loto de l’école de tennis de la commune.

Tombola.

Ouverture des portes dès 18h30

Buvette et restauration sur place.

Sur réservation. .

Salle des fêtes 4 Rue du Général de Gaulle Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 22 78 92

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English : Loto de l’école tennis-club

L’événement Loto de l’école tennis-club Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Médoc-Vignoble