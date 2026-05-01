Loto de l’Enfance Vougécourt
Loto de l’Enfance Vougécourt dimanche 10 mai 2026.
Vougécourt
Loto de l’Enfance
Salle des fêtes Vougécourt Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 13:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Loto organisé par l’association Pour Marius.
A gagner Une sortie au spa pour 4 personne, un salon de jardin, des entrées à Europa Park, des bons d’achat et bien d’autres lots.
Ouverture des portes à 13h, début des parties à 14h.
Entrée 12€ avec 3 cartons. .
Salle des fêtes Vougécourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 55 86
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English : Loto de l’Enfance
L’événement Loto de l’Enfance Vougécourt a été mis à jour le 2026-04-29 par JUSSEY TOURISME