Vougécourt

Loto de l’Enfance

Salle des fêtes Vougécourt Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 13:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Loto organisé par l’association Pour Marius.

A gagner Une sortie au spa pour 4 personne, un salon de jardin, des entrées à Europa Park, des bons d’achat et bien d’autres lots.

Ouverture des portes à 13h, début des parties à 14h.

Entrée 12€ avec 3 cartons. .

Salle des fêtes Vougécourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 55 86

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English : Loto de l’Enfance

L’événement Loto de l’Enfance Vougécourt a été mis à jour le 2026-04-29 par JUSSEY TOURISME