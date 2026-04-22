Loto de rentrée de l’UNC Salle des fêtes Chaunay
Loto de rentrée de l’UNC Salle des fêtes Chaunay dimanche 6 septembre 2026.
Chaunay
Loto de rentrée de l’UNC
Salle des fêtes 41 Grande Rue Chaunay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Les benefices du loto serviront à l’entretien des tombes des Poilus. .
Salle des fêtes 41 Grande Rue Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 44 66 78 alaindesbourdes@orange.fr
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English : Loto de rentrée de l’UNC
L’événement Loto de rentrée de l’UNC Chaunay a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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