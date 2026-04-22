Loto de rentrée de l’UNC Salle des fêtes Chaunay

Chaunay

Loto de rentrée de l’UNC

Salle des fêtes 41 Grande Rue Chaunay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 14:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Les benefices du loto serviront à l’entretien des tombes des Poilus. .

Salle des fêtes 41 Grande Rue Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 44 66 78 alaindesbourdes@orange.fr

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English : Loto de rentrée de l’UNC

L’événement Loto de rentrée de l’UNC Chaunay a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou