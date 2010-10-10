LOTO DES FAMILLES Route de Saint-Gaudens Boulogne-sur-Gesse
LOTO DES FAMILLES Route de Saint-Gaudens Boulogne-sur-Gesse mercredi 20 mai 2026.
Boulogne-sur-Gesse
LOTO DES FAMILLES
Route de Saint-Gaudens EHPAD ELVIRE GAY Boulogne-sur-Gesse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 16:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Loto de l’ephad !
Pour la journée internationale des familles, l ‘association arc en ciel organise un petit loto ouvert à tous. Nombreux lots, gâteaux et boissons. 10 .
Route de Saint-Gaudens EHPAD ELVIRE GAY Boulogne-sur-Gesse 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 20 28
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English :
Loto de l’ephad!
L’événement LOTO DES FAMILLES Boulogne-sur-Gesse a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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