LOTO DES FAMILLES Route de Saint-Gaudens Boulogne-sur-Gesse

Boulogne-sur-Gesse

LOTO DES FAMILLES

Route de Saint-Gaudens EHPAD ELVIRE GAY Boulogne-sur-Gesse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Loto de l’ephad !

Pour la journée internationale des familles, l ‘association arc en ciel organise un petit loto ouvert à tous. Nombreux lots, gâteaux et boissons. 10 .

Route de Saint-Gaudens EHPAD ELVIRE GAY Boulogne-sur-Gesse 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 20 28

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English :

Loto de l’ephad!

L’événement LOTO DES FAMILLES Boulogne-sur-Gesse a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE