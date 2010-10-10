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LOTO DES FAMILLES Route de Saint-Gaudens Boulogne-sur-Gesse

LOTO DES FAMILLES Route de Saint-Gaudens Boulogne-sur-Gesse

LOTO DES FAMILLES Route de Saint-Gaudens Boulogne-sur-Gesse mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Route de Saint-Gaudens

Adresse : EHPAD ELVIRE GAY

Ville : 31350 Boulogne-sur-Gesse

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 10 10 10

Boulogne-sur-Gesse

LOTO DES FAMILLES

Route de Saint-Gaudens EHPAD ELVIRE GAY Boulogne-sur-Gesse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR
10

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Loto de l’ephad !
Pour la journée internationale des familles, l ‘association arc en ciel organise un petit loto ouvert à tous. Nombreux lots, gâteaux et boissons. 10  .

Route de Saint-Gaudens EHPAD ELVIRE GAY Boulogne-sur-Gesse 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 20 28 

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Loto de l’ephad!

L’événement LOTO DES FAMILLES Boulogne-sur-Gesse a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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