LOTO des Fêtes de l’UAM Rugby Mimizan
lundi 17 août 2026 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
LOTO des Fêtes de l’UAM Rugby
Terrasse du Casino Le Stelsia Mimizan Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 20:00:00
fin : 2026-08-17 23:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Loto Quine, Double Quine, Carton plein
Bons d’achat à gagner (Valable dans tous les centre Leclerc)
1 carton direct à 200€ et 1 carton direct à 400€
Tombola et Numéro fétiche
Venez débuter les fêtes de mimizan en rouge et blanc dans ce cadre magnifique!!
Crêpes sucre et nutella au billig! .
Terrasse du Casino Le Stelsia Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 10 79 75 rugby.uam@orange.fr
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English : LOTO des Fêtes de l’UAM Rugby
L’événement LOTO des Fêtes de l’UAM Rugby Mimizan a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Mimizan
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