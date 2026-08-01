Informations pratiques

Mimizan

LOTO des Fêtes de l’UAM Rugby

Terrasse du Casino Le Stelsia Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 20:00:00

fin : 2026-08-17 23:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Loto Quine, Double Quine, Carton plein

Bons d’achat à gagner (Valable dans tous les centre Leclerc)

1 carton direct à 200€ et 1 carton direct à 400€

Tombola et Numéro fétiche

Venez débuter les fêtes de mimizan en rouge et blanc dans ce cadre magnifique!!

Crêpes sucre et nutella au billig! .

Terrasse du Casino Le Stelsia Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 10 79 75 rugby.uam@orange.fr

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English : LOTO des Fêtes de l’UAM Rugby

L’événement LOTO des Fêtes de l’UAM Rugby Mimizan a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Mimizan