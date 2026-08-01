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LOTO des Fêtes de l’UAM Rugby Mimizan

lundi 17 août 2026 · Mimizan

LOTO des Fêtes de l’UAM Rugby Mimizan

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Terrasse du Casino Le Stelsia
Ville
40200 Mimizan
Département
Landes
Tarif

Mimizan

LOTO des Fêtes de l’UAM Rugby

Terrasse du Casino Le Stelsia Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 20:00:00
fin : 2026-08-17 23:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Loto Quine, Double Quine, Carton plein
Bons d’achat à gagner (Valable dans tous les centre Leclerc)
1 carton direct à 200€ et 1 carton direct à 400€
Tombola et Numéro fétiche
Venez débuter les fêtes de mimizan en rouge et blanc dans ce cadre magnifique!!
Crêpes sucre et nutella au billig!   .

Terrasse du Casino Le Stelsia Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 10 79 75  rugby.uam@orange.fr

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English : LOTO des Fêtes de l’UAM Rugby

L’événement LOTO des Fêtes de l’UAM Rugby Mimizan a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Mimizan

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