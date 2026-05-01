Benfeld

Loto des handballeurs

1 rue d’Ettenheim Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14 18:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Ouverture de la salle à 16h30

Lots à gagner téléviseur, console, tablette, cafetière, aspirateur, bons d’achats…

Buvette, petite restauration sur place .

1 rue d’Ettenheim Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 81 60 66 alsacienne.handball.benfeld@gmail.com

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English :

L’événement Loto des handballeurs Benfeld a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme du Grand Ried