AGENDA · Lalandusse
Loto des Lous Cadenaires Lalandusse
mardi 22 septembre 2026 · Lalandusse
Informations pratiques
Lalandusse
Loto des Lous Cadenaires
Salle des Fêtes Lalandusse Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 14:00:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Loto ouvert à tous avec buvette, bourriche et petite restauration.
Loto ouvert à tous avec buvette, bourriche et petite restauration. .
Salle des Fêtes Lalandusse 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 87 08
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English : Loto des Lous Cadenaires
Lotto open to all, with refreshments and snacks.
L’événement Loto des Lous Cadenaires Lalandusse a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Coeur de Bastides