Informations pratiques

Lalandusse

Loto des Lous Cadenaires

Salle des Fêtes Lalandusse Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 14:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Loto ouvert à tous avec buvette, bourriche et petite restauration.

Loto ouvert à tous avec buvette, bourriche et petite restauration. .

Salle des Fêtes Lalandusse 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 87 08

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English : Loto des Lous Cadenaires

Lotto open to all, with refreshments and snacks.

L’événement Loto des Lous Cadenaires Lalandusse a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Coeur de Bastides