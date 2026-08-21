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AGENDA · Lalandusse

Loto des Lous Cadenaires Lalandusse

mardi 22 septembre 2026 · Lalandusse

Loto des Lous Cadenaires Lalandusse

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
47330 Lalandusse
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Lalandusse

Loto des Lous Cadenaires

Salle des Fêtes Lalandusse Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 14:00:00
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22

Loto ouvert à tous avec buvette, bourriche et petite restauration.
Loto ouvert à tous avec buvette, bourriche et petite restauration.   .

Salle des Fêtes Lalandusse 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 87 08 

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English : Loto des Lous Cadenaires

Lotto open to all, with refreshments and snacks.

L’événement Loto des Lous Cadenaires Lalandusse a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Coeur de Bastides