LOTO des pompiers Clairegoutte
dimanche 4 octobre 2026 · Clairegoutte
Informations pratiques
Clairegoutte
LOTO des pompiers
Salle des Fêtes Clairegoutte Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 13:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
L’Amicale des Sapeurs-pompiers de Clairegoutte et le traiteur Christophe Mathieu organisent un loto à Clairegoutte, à la salle des fêtes.
De nombreux lots à gagner.
Buvette et petite restauration sur place.
Résa 07 84 32 06 34 .
Salle des Fêtes Clairegoutte 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 84 32 06 34
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English : LOTO des pompiers
L’événement LOTO des pompiers Clairegoutte a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)