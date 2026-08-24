Informations pratiques

Clairegoutte

LOTO des pompiers

Salle des Fêtes Clairegoutte Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 13:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

L’Amicale des Sapeurs-pompiers de Clairegoutte et le traiteur Christophe Mathieu organisent un loto à Clairegoutte, à la salle des fêtes.

De nombreux lots à gagner.

Buvette et petite restauration sur place.

Résa 07 84 32 06 34 .

Salle des Fêtes Clairegoutte 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 84 32 06 34

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English : LOTO des pompiers

L’événement LOTO des pompiers Clairegoutte a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)