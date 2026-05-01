Loto des vétérans Maillane
Loto des vétérans Maillane samedi 16 mai 2026.
Maillane
Loto des vétérans
Samedi 16 mai 2026 à partir de 18h. Place Frédéric Mistral Maillane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Loto des vétéransFamilles
Lotos des vétérans du Stade Maillanais.
+ de 5000€ de lots .
Place Frédéric Mistral Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur stademaillanais.licences@gmail.com
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English :
Veterans’ Lotto
L’événement Loto des vétérans Maillane a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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