Maillane

Loto des vétérans

Samedi 16 mai 2026 à partir de 18h. Place Frédéric Mistral Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Loto des vétéransFamilles

Lotos des vétérans du Stade Maillanais.



+ de 5000€ de lots .

Place Frédéric Mistral Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur stademaillanais.licences@gmail.com

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English :

Veterans’ Lotto

L’événement Loto des vétérans Maillane a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence