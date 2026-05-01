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Loto des vétérans Maillane

Loto des vétérans Maillane samedi 16 mai 2026.

Adresse : Place Frédéric Mistral

Ville : 13910 Maillane

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Maillane

Loto des vétérans

Samedi 16 mai 2026 à partir de 18h. Place Frédéric Mistral Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Loto des vétéransFamilles
Lotos des vétérans du Stade Maillanais.

+ de 5000€ de lots   .

Place Frédéric Mistral Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   stademaillanais.licences@gmail.com

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English :

Veterans’ Lotto

L’événement Loto des vétérans Maillane a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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