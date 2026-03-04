Exposition les vielles mécaniques Maillane

Exposition les vielles mécaniques

Samedi 16 mai 2026 de 8h à 18h. Place du colonel Rousset Maillane Bouches-du-Rhône

Début : 2026-05-16 08:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

2026-05-16

Exposition de vieilles voitures

L’association Les Passionets du Galets a le plaisir de vous inviter à une exposition exceptionnelle dédiée aux vieilles voitures mécaniques, organisée à Maillane.

Passionnés d’automobile, amateurs de belles mécaniques ou simples curieux, venez découvrir une collection unique de véhicules anciens qui ont marqué leur époque. Des carrosseries élégantes, des moteurs d’antan et le charme incomparable des voitures de collection seront au rendez-vous.

Cet événement convivial sera l’occasion d’échanger avec des collectionneurs passionnés, de partager des souvenirs et de célébrer le patrimoine automobile dans une ambiance chaleureuse et familiale. .

Place du colonel Rousset Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 88 10 41 lespassionesdugalet@gmail.com

English :

Old car show

