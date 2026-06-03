Loto Avenue Georges Landry Dozulé
Loto Avenue Georges Landry Dozulé samedi 18 juillet 2026.
Dozulé
Loto
Avenue Georges Landry Ancien gymnase Dozulé Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 12:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
Venez tenter votre chance ! Peut-être le tirage vous sera-t-il favorable et vous permettra-t-il de repartir avec un lot ? Restauration et buvette sur place. Ouverture des portes à 19h le samedi et 12h le dimanche.
Venez tenter votre chance ! Peut-être le tirage vous sera-t-il favorable et vous permettra-t-il de repartir avec un lot ? Restauration et buvette sur place. Ouverture des portes à 19h le samedi et 12h le dimanche. .
Avenue Georges Landry Ancien gymnase Dozulé 14430 Calvados Normandie +33 6 75 63 96 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto
Come and try your luck! Maybe the draw will be in your favor, and you’ll go home with a prize? Catering and refreshments on site. Doors open at 7pm on Saturday and 12pm on Sunday.
L’événement Loto Dozulé a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Normandie Pays d’Auge