Loto Avenue Georges Landry Dozulé

Dozulé

Loto

Avenue Georges Landry Ancien gymnase Dozulé Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 12:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Venez tenter votre chance ! Peut-être le tirage vous sera-t-il favorable et vous permettra-t-il de repartir avec un lot ? Restauration et buvette sur place. Ouverture des portes à 19h le samedi et 12h le dimanche.

Venez tenter votre chance ! Peut-être le tirage vous sera-t-il favorable et vous permettra-t-il de repartir avec un lot ? Restauration et buvette sur place. Ouverture des portes à 19h le samedi et 12h le dimanche. .

Avenue Georges Landry Ancien gymnase Dozulé 14430 Calvados Normandie +33 6 75 63 96 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

Come and try your luck! Maybe the draw will be in your favor, and you’ll go home with a prize? Catering and refreshments on site. Doors open at 7pm on Saturday and 12pm on Sunday.

L’événement Loto Dozulé a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Normandie Pays d’Auge