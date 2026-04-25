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Loto du CARL à la Louptiere Thenard La Louptière-Thénard

Loto du CARL à la Louptiere Thenard La Louptière-Thénard

Loto du CARL à la Louptiere Thenard La Louptière-Thénard dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Rue du Parc

Ville : 10400 La Louptière-Thénard

Département : Aube

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 2

La Louptière-Thénard

Loto du CARL à la Louptiere Thenard

Rue du Parc La Louptière-Thénard Aube

Tarif : – – Eur
2

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 13:00:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Dimanche 03 Mai Loto du Carl animé par Pierette.

Ouverture des portes à 13h

Bon d’achat de 30e à 150e

1 carton 2e et 3 cartons 5e

Réservations au 03 25 39 96 83 ou 06 32 37 19 42

Buvette et casse croutes sur place 2  .

Rue du Parc La Louptière-Thénard 10400 Aube Grand Est +33 6 25 39 96 83 

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English :

L’événement Loto du CARL à la Louptiere Thenard La Louptière-Thénard a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise

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