La Louptière-Thénard

Loto du CARL à la Louptiere Thenard

Rue du Parc La Louptière-Thénard Aube

Tarif : – – Eur

2

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 13:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Dimanche 03 Mai Loto du Carl animé par Pierette.

Ouverture des portes à 13h

Bon d’achat de 30e à 150e

1 carton 2e et 3 cartons 5e

Réservations au 03 25 39 96 83 ou 06 32 37 19 42

Buvette et casse croutes sur place 2 .

Rue du Parc La Louptière-Thénard 10400 Aube Grand Est +33 6 25 39 96 83

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English :

L’événement Loto du CARL à la Louptiere Thenard La Louptière-Thénard a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise