Loto du CARL à la Louptiere Thenard La Louptière-Thénard
Loto du CARL à la Louptiere Thenard La Louptière-Thénard dimanche 3 mai 2026.
La Louptière-Thénard
Loto du CARL à la Louptiere Thenard
Rue du Parc La Louptière-Thénard Aube
Tarif : – – Eur
2
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 13:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Dimanche 03 Mai Loto du Carl animé par Pierette.
Ouverture des portes à 13h
Bon d’achat de 30e à 150e
1 carton 2e et 3 cartons 5e
Réservations au 03 25 39 96 83 ou 06 32 37 19 42
Buvette et casse croutes sur place 2 .
Rue du Parc La Louptière-Thénard 10400 Aube Grand Est +33 6 25 39 96 83
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English :
L’événement Loto du CARL à la Louptiere Thenard La Louptière-Thénard a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise