LOTO DU CLUB ARC-EN-CIEL Merville

LOTO DU CLUB ARC-EN-CIEL Merville lundi 4 mai 2026.

LOTO DU CLUB ARC-EN-CIEL

SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04
fin : 2026-05-04

Date(s) :
2026-05-04

Le Club Arc-en-Ciel organise son traditionnel loto mensuel.
Nous vous y donnons rendez-vous ! Nous vous y attendons nombreux !   .

SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00  relais.associatif@merville31.fr

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English :

Club Arc-en-Ciel organizes its traditional monthly bingo.

L’événement LOTO DU CLUB ARC-EN-CIEL Merville a été mis à jour le 2026-02-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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