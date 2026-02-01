Loto du club de lutte VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Loto du club de lutte

VIC-EN-BIGORRE Stade Ménoni, Chemin de Suzac Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 21:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Le club des lutteurs vicquois organise son loto afin de récolter des fonds pour le bon fonctionnement de l’association tout au long de l’année.

Lots

1000 € en 1 bon d’achat !

1 TV connectée

1 séjour à Port Aventura

1 ordinateur portable

Jusqu’à 300€ en plusieurs bons d’achat

1 tablette + 1 smartphone

1 airfryer

Et encore plus de lots !

Infos pratiques

Buvette et restauration sur place

Ouverture des portes à 19h

Pas de réservations

Tous les lots sont échangeables en bon d’achat

VIC-EN-BIGORRE Stade Ménoni, Chemin de Suzac Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 56 64 91 president.CLV65@gmail.com

English :

The Club des Lutteurs Vicquois organizes its bingo to raise funds for the smooth running of the association throughout the year.

Prizes

1000 ? in 1 voucher!

1 connected TV

1 trip to Port Aventura

1 laptop computer

Up to 300? in several vouchers

1 tablet + 1 smartphone

1 airfryer

And even more prizes!

Practical info

Refreshments and catering on site

Doors open at 7pm

No reservations

All prizes can be exchanged for vouchers

