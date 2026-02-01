Loto du club de lutte VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre
Loto du club de lutte VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre samedi 28 février 2026.
Loto du club de lutte
VIC-EN-BIGORRE Stade Ménoni, Chemin de Suzac Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Début : 2026-02-28 21:00:00
Le club des lutteurs vicquois organise son loto afin de récolter des fonds pour le bon fonctionnement de l’association tout au long de l’année.
Lots
1000 € en 1 bon d’achat !
1 TV connectée
1 séjour à Port Aventura
1 ordinateur portable
Jusqu’à 300€ en plusieurs bons d’achat
1 tablette + 1 smartphone
1 airfryer
Et encore plus de lots !
Infos pratiques
Buvette et restauration sur place
Ouverture des portes à 19h
Pas de réservations
Tous les lots sont échangeables en bon d’achat
VIC-EN-BIGORRE Stade Ménoni, Chemin de Suzac Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 56 64 91 president.CLV65@gmail.com
English :
The Club des Lutteurs Vicquois organizes its bingo to raise funds for the smooth running of the association throughout the year.
Prizes
1000 ? in 1 voucher!
1 connected TV
1 trip to Port Aventura
1 laptop computer
Up to 300? in several vouchers
1 tablet + 1 smartphone
1 airfryer
And even more prizes!
Practical info
Refreshments and catering on site
Doors open at 7pm
No reservations
All prizes can be exchanged for vouchers
