Loto du FCL XI Espace Robert Hossein Lourdes

Loto du FCL XI

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 14:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Loto du FCL XI dimanche 8 mars à 14h30 à l’Espace Robert Hossein

Ouverture des portes à13h

Préparez-vous à vivre un après-midi de divertissement et de convivialité.

2 000 € de bons d’achats + de nombreux lots !

Une buvette avec un large choix de boissons, de crêpes et gâteaux sera ouverte sur place.

Ne manquez pas cette belle occasion de passer un bon moment tout en soutenant une association lourdaise.

2.50€ le carton

Organisé par le FCL XI

Renseignements au 06 87 33 19 42

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 33 19 42

English :

FCL XI Loto Sunday March 8 at 2.30pm at Espace Robert Hossein

Doors open at 1pm

Get ready for an afternoon of fun and conviviality.

2,000 ? in vouchers + lots of prizes!

A refreshment stall with a wide choice of drinks, crêpes and cakes will be open on site.

Don’t miss this great opportunity to have a good time and support a local association.

2.50? a box

Organized by FCL XI

Information on 06 87 33 19 42

