Loto du Hand route de Saint Pierre La Chaumusse
samedi 7 novembre 2026 · route de Saint Pierre · La Chaumusse
Informations pratiques
La Chaumusse
Loto du Hand
route de Saint Pierre Salle des fêtes La Chaumusse Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 17:00:00
fin : 2026-11-07 23:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Loto annuel du Handball
Salle des fêtes de La Chaumusse
organisé par l’Union Sportive Chaulière
Nous vous préparons une très belle dotation !!
Ouverture des portes à 17h. Début 19h.
Buvette et restauration sur place
Réservation possible au 06.89.62.35.24. .
route de Saint Pierre Salle des fêtes La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 62 35 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto du Hand
L’événement Loto du Hand La Chaumusse a été mis à jour le 2026-08-17 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
À voir aussi à La Chaumusse (Jura)
- Fondue du Hand La Chaumusse 13 février 2027