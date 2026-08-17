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Loto du Hand route de Saint Pierre La Chaumusse

samedi 7 novembre 2026 · route de Saint Pierre · La Chaumusse

Loto du Hand route de Saint Pierre La Chaumusse

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
route de Saint Pierre
Adresse
Salle des fêtes
Ville
39150 La Chaumusse
Département
Jura
Tarif

La Chaumusse

Loto du Hand

route de Saint Pierre Salle des fêtes La Chaumusse Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 17:00:00
fin : 2026-11-07 23:00:00

Date(s) :
2026-11-07

Loto annuel du Handball
Salle des fêtes de La Chaumusse
organisé par l’Union Sportive Chaulière
Nous vous préparons une très belle dotation !!

Ouverture des portes à 17h. Début 19h.

Buvette et restauration sur place
Réservation possible au 06.89.62.35.24.   .

route de Saint Pierre Salle des fêtes La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 62 35 24 

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English : Loto du Hand

L’événement Loto du Hand La Chaumusse a été mis à jour le 2026-08-17 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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