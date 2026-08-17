Loto du Hand route de Saint Pierre La Chaumusse

samedi 7 novembre 2026 · route de Saint Pierre · La Chaumusse

Informations pratiques

La Chaumusse

Loto du Hand

route de Saint Pierre Salle des fêtes La Chaumusse Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 17:00:00

fin : 2026-11-07 23:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Loto annuel du Handball

Salle des fêtes de La Chaumusse

organisé par l’Union Sportive Chaulière

Nous vous préparons une très belle dotation !!

Ouverture des portes à 17h. Début 19h.

Buvette et restauration sur place

Réservation possible au 06.89.62.35.24. .

route de Saint Pierre Salle des fêtes La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 62 35 24

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English : Loto du Hand

L’événement Loto du Hand La Chaumusse a été mis à jour le 2026-08-17 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX