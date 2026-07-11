AGENDA · Dolus-d'Oléron
Loto du Jet Salle des Fêtes Dolus-d’Oléron
dimanche 27 septembre 2026 · Salle des Fêtes · Dolus-d'Oléron
Informations pratiques
Dolus-d’Oléron
Loto du Jet
Salle des Fêtes Place Simone Veil Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Loto organisé par la Team Crazy Jet.
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Salle des Fêtes Place Simone Veil Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 25 61 90 antoine.dandonneau@sfr.fr
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English : Jet Lotto
Lotto organized by Team Crazy Jet.
L’événement Loto du Jet Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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