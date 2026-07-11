Loto du Jet Salle des Fêtes Dolus-d’Oléron

Informations pratiques

Dolus-d’Oléron

Loto du Jet

Salle des Fêtes Place Simone Veil Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Loto organisé par la Team Crazy Jet.

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Salle des Fêtes Place Simone Veil Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 25 61 90 antoine.dandonneau@sfr.fr

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English : Jet Lotto

Lotto organized by Team Crazy Jet.

L’événement Loto du Jet Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes