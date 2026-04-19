Palavas-les-Flots

LOTO DU LIONS CLUB PALAVAS MÉDITERRANÉE

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

15h

Loto du du Lions Club Palavas Méditerranée

De superbes lots à gagner trottinette électrique, jambon, panier garni, voyage…

Au bénéfice de l’enfance maltaitée, de la SNSM, du Noël des enfants de la Banque alimentaire de Palavas et des oeuvres sociales du club.

Salle Bleue

Tombola, restauration et buvette .

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

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English :

15h

Loto du Lions Club Palavas Méditerranée

L’événement LOTO DU LIONS CLUB PALAVAS MÉDITERRANÉE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34