LOTO DU LIONS CLUB PALAVAS MÉDITERRANÉE Palavas-les-Flots
LOTO DU LIONS CLUB PALAVAS MÉDITERRANÉE Palavas-les-Flots dimanche 22 novembre 2026.
Palavas-les-Flots
LOTO DU LIONS CLUB PALAVAS MÉDITERRANÉE
1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
15h
Loto du du Lions Club Palavas Méditerranée
De superbes lots à gagner trottinette électrique, jambon, panier garni, voyage…
Au bénéfice de l’enfance maltaitée, de la SNSM, du Noël des enfants de la Banque alimentaire de Palavas et des oeuvres sociales du club.
Salle Bleue
Tombola, restauration et buvette .
1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34
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English :
15h
Loto du Lions Club Palavas Méditerranée
L’événement LOTO DU LIONS CLUB PALAVAS MÉDITERRANÉE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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