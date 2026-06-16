Lanton

Loto du téléthon en plein air

23 Rue du Port Lanton Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Manifestation au profit du TELETHON

Super LOTO en plein air, de nombreuse tables et places assises seront misent à disposition, mais très facile et original de jouer assis sur la plage, parterre.

Nullement besoin de venir avec vos jetons, à partir de 19 heures le samedi 1er août, 12 feuillets composées de 6 grilles par joueurs vous seront vendus aux prix de 20€

Sur ces carnets vous cocherez les numéros tirés à l’aide d’un stylo qui vous sera remis.

Ce loto se jouera sous forme de Landaise 1 ligne, 2 line et ensuite carton plein pour 27 lots. Mais aussi à carton plein direct pour 3 gros lots….

Le traditionnel vous pouvez démarquer sera remplacé par vous pouvez changer de feuille du carnet .

Vente des carnets à partir de 19 heures. Restauration rapide et buvette sur place.

Un spectacle proposé par Marie CLERQUIN et sa caravane débutera la soirée dès 18 heures. .

23 Rue du Port Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 71 01 32 telelanthon@gmail.com

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English : Loto du téléthon en plein air

L’événement Loto du téléthon en plein air Lanton a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Coeur Bassin