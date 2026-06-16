Loto du téléthon en plein air Lanton
Loto du téléthon en plein air Lanton samedi 1 août 2026.
Lanton
Loto du téléthon en plein air
23 Rue du Port Lanton Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Manifestation au profit du TELETHON
Super LOTO en plein air, de nombreuse tables et places assises seront misent à disposition, mais très facile et original de jouer assis sur la plage, parterre.
Nullement besoin de venir avec vos jetons, à partir de 19 heures le samedi 1er août, 12 feuillets composées de 6 grilles par joueurs vous seront vendus aux prix de 20€
Sur ces carnets vous cocherez les numéros tirés à l’aide d’un stylo qui vous sera remis.
Ce loto se jouera sous forme de Landaise 1 ligne, 2 line et ensuite carton plein pour 27 lots. Mais aussi à carton plein direct pour 3 gros lots….
Le traditionnel vous pouvez démarquer sera remplacé par vous pouvez changer de feuille du carnet .
Vente des carnets à partir de 19 heures. Restauration rapide et buvette sur place.
Un spectacle proposé par Marie CLERQUIN et sa caravane débutera la soirée dès 18 heures. .
23 Rue du Port Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 71 01 32 telelanthon@gmail.com
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English : Loto du téléthon en plein air
L’événement Loto du téléthon en plein air Lanton a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Coeur Bassin
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