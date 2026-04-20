Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LOTO DU TÉLÉTHON Palavas-les-Flots

LOTO DU TÉLÉTHON Palavas-les-Flots samedi 7 novembre 2026.

Adresse : 1 Avenue de l'Abbé Brocardi

Ville : 34250 Palavas-les-Flots

Département : Hérault

Début : samedi 7 novembre 2026

Fin : samedi 7 novembre 2026

Tarif :

Palavas-les-Flots

LOTO DU TÉLÉTHON

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

15h

Loto du Téléthon
Salle bleue

Infos 04 67 07 73 21   .

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LOTO DU TÉLÉTHON

15h

Telethon Loto

L’événement LOTO DU TÉLÉTHON Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34

À voir aussi à Palavas-les-Flots (Hérault)