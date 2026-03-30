Loto gourmand

Salle des fêtes Chaunay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

50 tirages, partie surprise, bingo. .

Salle des fêtes Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 94 95 94

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English : Loto gourmand

L’événement Loto gourmand Chaunay a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou