LOTO Knutange
dimanche 19 juillet 2026 · Knutange
Informations pratiques
Knutange
LOTO
rue de la république Knutange Moselle
Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
La Paroisse Saint Charles vous invite à son grand loto. Venez tenter votre chance dans une ambiance conviviale et profiter d’un après-midi animé par Yolande. De nombreux bons d’achats sont à gagner, pour une valeur totale de 2 130 €. Une buvette et une petite restauration seront proposées sur place. Réservation conseillée.Tout public
2 .
rue de la république Knutange 57240 Moselle Grand Est +33 6 80 93 67 00
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English :
The Saint Charles Parish invites you to its big bingo night. Come try your luck in a friendly atmosphere and enjoy an afternoon hosted by Yolande. There are many gift certificates to be won, with a total value of 2,130 €. Refreshments and light snacks will be available on site. Reservations are recommended.
L’événement LOTO Knutange a été mis à jour le 2026-07-16 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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