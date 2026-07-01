Informations pratiques

Knutange

LOTO

rue de la république Knutange Moselle

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 14:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

La Paroisse Saint Charles vous invite à son grand loto. Venez tenter votre chance dans une ambiance conviviale et profiter d’un après-midi animé par Yolande. De nombreux bons d’achats sont à gagner, pour une valeur totale de 2 130 €. Une buvette et une petite restauration seront proposées sur place. Réservation conseillée.Tout public

2 .

rue de la république Knutange 57240 Moselle Grand Est +33 6 80 93 67 00

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English :

The Saint Charles Parish invites you to its big bingo night. Come try your luck in a friendly atmosphere and enjoy an afternoon hosted by Yolande. There are many gift certificates to be won, with a total value of 2,130 €. Refreshments and light snacks will be available on site. Reservations are recommended.

L’événement LOTO Knutange a été mis à jour le 2026-07-16 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME