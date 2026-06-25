Knutange

Trail du calvaire

rue de la république Knutange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Le Trail du Calvaire revient pour une nouvelle édition placée sous le signe du sport et de la convivialité. Deux parcours nature de 12 km et 24 km permettront aux participants de découvrir les paysages emblématiques du secteur, entre patrimoine minier et sentiers vallonnés. Une course familles, ouverte à tous, complètera cette journée sportive accessible aussi bien aux coureurs confirmés qu’aux amateurs. Ravitaillements et buffet à l’arrivée contribueront à l’ambiance chaleureuse de l’événement. Inscription obligatoire en ligne sur GoTiming.Tout public

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rue de la république Knutange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 52 76 mairie.knutange@wanadoo.fr

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English :

The Trail du Calvaire is back for another year of sport and conviviality. Two nature trails of 12 km and 24 km will enable participants to discover the area’s emblematic landscapes, between mining heritage and hilly paths. A family race, open to all, will round off this sporting day, accessible to experienced runners and amateurs alike. Refreshments and a buffet at the finish will add to the warm atmosphere of the event. On-line registration required on GoTiming.

L’événement Trail du calvaire Knutange a été mis à jour le 2026-06-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME