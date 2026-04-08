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LOTO Larra

LOTO Larra

LOTO Larra samedi 11 avril 2026.

Adresse : SALLE DES FÊTES DE GAOUSSEM

Ville : 31330 Larra

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-04-11T

Fin : 2026-04-11T

Tarif :

Larra

LOTO

SALLE DES FÊTES DE GAOUSSEM Larra Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Un loto est organisé à la salle des fêtes de Larra !
De nombreux lots sont à gagner, d’une valeur de plus de 6 000 € !
Lots de viande ;
Vol montgolfière ;
Trottinette électrique ;
Caddie à l’InterMarché de Saint-Paul sur Save.

L’équipe de bénévoles vous attend pour partager une bonne soirée !
Sur place, vous retrouverez une buvette, ainsi que le food-truck Le Kitijo , qui vous proposera des pizzas.   .

SALLE DES FÊTES DE GAOUSSEM Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 62 54  generations.larra@gmail.com

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English :

A bingo is being organized at the Larra village hall!
Lots of prizes are up for grabs, worth over 6,000 euros!

L’événement LOTO Larra a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE