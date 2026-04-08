LOTO Larra
LOTO Larra samedi 11 avril 2026.
Larra
LOTO
SALLE DES FÊTES DE GAOUSSEM Larra Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Un loto est organisé à la salle des fêtes de Larra !
De nombreux lots sont à gagner, d’une valeur de plus de 6 000 € !
Lots de viande ;
Vol montgolfière ;
Trottinette électrique ;
Caddie à l’InterMarché de Saint-Paul sur Save.
L’équipe de bénévoles vous attend pour partager une bonne soirée !
Sur place, vous retrouverez une buvette, ainsi que le food-truck Le Kitijo , qui vous proposera des pizzas. .
SALLE DES FÊTES DE GAOUSSEM Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 62 54 generations.larra@gmail.com
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English :
A bingo is being organized at the Larra village hall!
Lots of prizes are up for grabs, worth over 6,000 euros!
L’événement LOTO Larra a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE