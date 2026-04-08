Larra

LOTO

SALLE DES FÊTES DE GAOUSSEM Larra Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Un loto est organisé à la salle des fêtes de Larra !

De nombreux lots sont à gagner, d’une valeur de plus de 6 000 € !

Lots de viande ;

Vol montgolfière ;

Trottinette électrique ;

Caddie à l’InterMarché de Saint-Paul sur Save.

L’équipe de bénévoles vous attend pour partager une bonne soirée !

Sur place, vous retrouverez une buvette, ainsi que le food-truck Le Kitijo , qui vous proposera des pizzas. .

SALLE DES FÊTES DE GAOUSSEM Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 62 54 generations.larra@gmail.com

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English :

A bingo is being organized at the Larra village hall!

Lots of prizes are up for grabs, worth over 6,000 euros!

L’événement LOTO Larra a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE