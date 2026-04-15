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Loto Route du Stade Marsais

Loto Route du Stade Marsais vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Route du Stade

Adresse : Complexe du Chat d'eau

Ville : 17700 Marsais

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Marsais

Loto

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 20:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02

Loto avec partie spéciale, bingos et tombolas.
Panier garni, lots de viandes, corbeilles, plateaux de fromages et apéro.
Restauration et buvette sur place.
Sur réservation.
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Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 00 58 88  messageresdelespoir@gmail.com

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English :

Loto with special part, bingos and tombolas.
Gift baskets, meat lots, baskets, cheese platters and aperitifs.
Catering and refreshments on site.
Reservations required.

L’événement Loto Marsais a été mis à jour le 2026-04-15 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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