Loto Route du Stade Marsais

Marsais

Loto

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 20:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02

Loto avec partie spéciale, bingos et tombolas.

Panier garni, lots de viandes, corbeilles, plateaux de fromages et apéro.

Restauration et buvette sur place.

Sur réservation.

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Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 00 58 88 messageresdelespoir@gmail.com

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English :

Loto with special part, bingos and tombolas.

Gift baskets, meat lots, baskets, cheese platters and aperitifs.

Catering and refreshments on site.

Reservations required.

L’événement Loto Marsais a été mis à jour le 2026-04-15 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin