Loto Route du Stade Marsais
Loto Route du Stade Marsais vendredi 1 mai 2026.
Marsais
Loto
Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 20:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02
Loto avec partie spéciale, bingos et tombolas.
Panier garni, lots de viandes, corbeilles, plateaux de fromages et apéro.
Restauration et buvette sur place.
Sur réservation.
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Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 00 58 88 messageresdelespoir@gmail.com
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English :
Loto with special part, bingos and tombolas.
Gift baskets, meat lots, baskets, cheese platters and aperitifs.
Catering and refreshments on site.
Reservations required.
L’événement Loto Marsais a été mis à jour le 2026-04-15 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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