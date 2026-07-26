AGENDA · Mussidan
Loto Mussidan
mardi 1 septembre 2026 · Mussidan
Informations pratiques
Mussidan
Loto
salle Gerbeaud Mussidan Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-01
Date(s) :
2026-09-01
Loto à 20h45, salle Gerbeaud.
Tél 07 68 74 92 27. La gaule mussidanaise .
salle Gerbeaud Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Loto
L’événement Loto Mussidan a été mis à jour le 2026-07-26 par Vallée de l’Isle en Périgord
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