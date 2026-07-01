Loto nocturne La Charce
samedi 18 juillet 2026 · La Charce
Informations pratiques
La Charce
Loto nocturne
au pied du château La Charce Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
De nombreux lots vous attendent dont une mini-cave de 18 bouteilles de vin, des bons d’achat, des appareils de petit électroménager.
Buvette et petite restauration sur place.
La recette ira à la restauration du château.
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au pied du château La Charce 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesamiesdephilis@gmail.com
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English :
Many prizes await you, including a mini wine cellar holding 18 bottles of wine, gift certificates, and small %E9lectrom%E9nager appliances.
Refreshments and light meals are available on site.
Proceeds will go toward the restoration of the ch%E2teau.
L’événement Loto nocturne La Charce a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale