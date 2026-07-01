Informations pratiques

La Charce

Loto nocturne

au pied du château La Charce Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

De nombreux lots vous attendent dont une mini-cave de 18 bouteilles de vin, des bons d’achat, des appareils de petit électroménager.

Buvette et petite restauration sur place.

La recette ira à la restauration du château.

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au pied du château La Charce 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesamiesdephilis@gmail.com

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English :

Many prizes await you, including a mini wine cellar holding 18 bottles of wine, gift certificates, and small %E9lectrom%E9nager appliances.

Refreshments and light meals are available on site.

Proceeds will go toward the restoration of the ch%E2teau.

L’événement Loto nocturne La Charce a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale