Loto par La Vallée des Adriens Caplong
Loto par La Vallée des Adriens Caplong samedi 9 mai 2026.
Caplong
Loto par La Vallée des Adriens
Salle des fêtes Caplong Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Loto en préparation avec comme toujours de très beaux lots à gagner ….
Ouverture des portes à 19h.
Début du loto à 20h30.
A la bourriche, plus de 18 lots à gagner.
Buvette et restauration sur place. .
Salle des fêtes Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 87 04 39
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English : Loto par La Vallée des Adriens
L’événement Loto par La Vallée des Adriens Caplong a été mis à jour le 2026-04-16 par OT du Pays Foyen