Repas italien par Le chasseur Caplonnais Caplong
Repas italien par Le chasseur Caplonnais Caplong dimanche 3 mai 2026.
Caplong
Repas italien par Le chasseur Caplonnais
Salle des fêtes Caplong Gironde
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 12:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Repas italien organisé par le chasseur caplonnais.
Sur demande menu sans gibier.
Apportez ses couverts!
Réservations avant le 30 Avril au 06 15 87 04 39 .
Salle des fêtes Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 87 04 39
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English : Repas italien par Le chasseur Caplonnais
L’événement Repas italien par Le chasseur Caplonnais Caplong a été mis à jour le 2026-04-16 par OT du Pays Foyen
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