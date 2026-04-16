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Repas italien par Le chasseur Caplonnais Caplong

Repas italien par Le chasseur Caplonnais Caplong

Repas italien par Le chasseur Caplonnais Caplong dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 33220 Caplong

Département : Gironde

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Caplong

Repas italien par Le chasseur Caplonnais

Salle des fêtes Caplong Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 12:00:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Repas italien organisé par le chasseur caplonnais.
Sur demande menu sans gibier.
Apportez ses couverts!
Réservations avant le 30 Avril au 06 15 87 04 39   .

Salle des fêtes Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 87 04 39 

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English : Repas italien par Le chasseur Caplonnais

L’événement Repas italien par Le chasseur Caplonnais Caplong a été mis à jour le 2026-04-16 par OT du Pays Foyen

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