Loto Port-de-Lanne
Loto Port-de-Lanne vendredi 1 mai 2026.
Port-de-Lanne
Loto
Salle Polyvalente Port-de-Lanne Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 13:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Loto organisé par le comité des fêtes et L’ACCA de Port-de-Lanne, le Vendredi 1 Mai 2026 à la salle Polyvalente. Lot d’une valeur de 4150€ en bon d’achat à gagner.
Loto organisé par le comité des fêtes et L’ACCA de Port-de-Lanne, le Vendredi 1 Mai 2026 à la salle Polyvalente. Lot d’une valeur de 4150€ en bon d’achat à gagner. .
Salle Polyvalente Port-de-Lanne 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 30 75 70
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English : Loto
Loto organized by the Comité des fêtes and L’ACCA de Port-de-Lanne, Friday May 1, 2026 at the Salle Polyvalente. Prizes worth 4150? in vouchers to be won.
L’événement Loto Port-de-Lanne a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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