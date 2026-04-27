Port-de-Lanne

Loto

Salle Polyvalente Port-de-Lanne Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 13:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Loto organisé par le comité des fêtes et L’ACCA de Port-de-Lanne, le Vendredi 1 Mai 2026 à la salle Polyvalente. Lot d’une valeur de 4150€ en bon d’achat à gagner.

Loto organisé par le comité des fêtes et L’ACCA de Port-de-Lanne, le Vendredi 1 Mai 2026 à la salle Polyvalente. Lot d’une valeur de 4150€ en bon d’achat à gagner. .

Salle Polyvalente Port-de-Lanne 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 30 75 70

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English : Loto

Loto organized by the Comité des fêtes and L’ACCA de Port-de-Lanne, Friday May 1, 2026 at the Salle Polyvalente. Prizes worth 4150? in vouchers to be won.

L’événement Loto Port-de-Lanne a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pays d’Orthe et Arrigans