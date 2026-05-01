Loto Prigonrieux
Loto Prigonrieux mercredi 6 mai 2026.
Prigonrieux
Loto
Espace socio culturel Prigonrieux Dordogne
Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 13:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Le mercredi 6 mai, venez passer un après-midi convivial et plein de suspense à l’Espace socio-culturel de Prigonrieux !
Début du loto à 14h , ouverture des portes dès 13h.
Réservation souhaitée 06 58 42 16 60
Et un carton offert à chaque participant !
Sur place, profitez d’une buvette et de délicieuses pâtisseries pour agrémenter votre après-midi.
Venez tenter votre chance, partager un moment chaleureux et soutenir le Club de l’Âge d’Or !
Nous vous attendons nombreux ! .
Espace socio culturel Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 42 16 60
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English : Loto
L’événement Loto Prigonrieux a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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