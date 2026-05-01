Prigonrieux

Loto

Espace socio culturel Prigonrieux Dordogne

Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 13:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Le mercredi 6 mai, venez passer un après-midi convivial et plein de suspense à l’Espace socio-culturel de Prigonrieux !

Début du loto à 14h , ouverture des portes dès 13h.

Réservation souhaitée 06 58 42 16 60

Et un carton offert à chaque participant !

Sur place, profitez d’une buvette et de délicieuses pâtisseries pour agrémenter votre après-midi.

Venez tenter votre chance, partager un moment chaleureux et soutenir le Club de l’Âge d’Or !

Nous vous attendons nombreux ! .

Espace socio culturel Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 42 16 60

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English : Loto

L’événement Loto Prigonrieux a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides