Loto Quine Conteville-lès-Boulogne
Loto Quine Conteville-lès-Boulogne mercredi 7 octobre 2026.
Conteville-lès-Boulogne
Loto Quine
Salle La Paturelle Conteville-lès-Boulogne Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
À VOS CARTONS ! LE GRAND LOTO DE CONTEVILLE ARRIVE !
Envie de passer une soirée placé sous le signe de la chance et de la bonne humeur ?
Rejoignez-nous pour le loto Quine de Conteville-lès-Boulogne !
Quand ? samedi 07 février
Heure Ouverture des portes à 19H, début des jeux à 19H30
O… En voir plus
— festif, à Conteville-lès-Boulogne. .
Salle La Paturelle Conteville-lès-Boulogne 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 49 60 10 36
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English :
L’événement Loto Quine Conteville-lès-Boulogne a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale