Conteville-lès-Boulogne

Loto Quine

Salle La Paturelle Conteville-lès-Boulogne Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

À VOS CARTONS ! LE GRAND LOTO DE CONTEVILLE ARRIVE !

Envie de passer une soirée placé sous le signe de la chance et de la bonne humeur ?

Rejoignez-nous pour le loto Quine de Conteville-lès-Boulogne !

Quand ? samedi 07 février

Heure Ouverture des portes à 19H, début des jeux à 19H30

O… En voir plus

— festif, à Conteville-lès-Boulogne. .

Salle La Paturelle Conteville-lès-Boulogne 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 49 60 10 36

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English :

L’événement Loto Quine Conteville-lès-Boulogne a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale