Loto Salle de réception Seignosse

Loto

Salle de réception Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Seignosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Le grand Loto de l’Espace Jeunes revient, avec toujours autant de lots à gagner ! Cette action permet aux jeunes de l’EJ de financer une partie de leurs séjours.

Venez participer, le vendredi 27 mars, au loto organisé par l’Espace Jeunes de Seignosse, avec toujours autant de lots à gagner !

Rendez-vous à la Salle de réception du Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe.

Cette action permet aux jeunes de l’EJ de financer une partie de leurs séjours.

Informations pratiques

– Ouverture des portes à 19h.

– Buvette et snacking sur place. .

Salle de réception Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 61 84 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

The Espace Jeunes Loto is back, with just as many prizes to be won! This event enables EJ youngsters to finance part of their holidays.

L’événement Loto Seignosse a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Seignosse