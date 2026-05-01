Loto Salle des fêtes Thoirette-Coisia
Loto Salle des fêtes Thoirette-Coisia samedi 30 mai 2026.
Thoirette-Coisia
Loto
Salle des fêtes 4 Grande Rue Thoirette-Coisia Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Sou des Écoles de Thoirette-Coisia organise son loto 30 mai à partir de 18h à la salle des fêtes.
Les portes seront ouvertes à 17h.
Réservation sur place.
Buvette et petite restauration sur place. .
Salle des fêtes 4 Grande Rue Thoirette-Coisia 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté soudesecoles39@gmail.com
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English : Loto
L’événement Loto Thoirette-Coisia a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE