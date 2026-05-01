Loto Salle des fêtes Thoirette-Coisia

Thoirette-Coisia

Loto

Salle des fêtes 4 Grande Rue Thoirette-Coisia Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Sou des Écoles de Thoirette-Coisia organise son loto 30 mai à partir de 18h à la salle des fêtes.

Les portes seront ouvertes à 17h.

Réservation sur place.

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle des fêtes 4 Grande Rue Thoirette-Coisia 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté soudesecoles39@gmail.com

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English : Loto

L’événement Loto Thoirette-Coisia a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE