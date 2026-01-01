Loto USBN Nyons
Loto USBN Nyons dimanche 25 janvier 2026.
Loto USBN
Boulodrome Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 14:00:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Loto de l’Union Sportive Bouliste Nyonsaise (USBN) en faveur de l’école de boule lyonnaise,
8 Parties avec quines et cartons plein.
Télévision 80 cm LED, Aspirateur, cafetière Senséo, Robo ménage, VTT…
.
Boulodrome Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 54 29 12 usbn.nyons@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Loto organized by the Union Sportive Bouliste Nyonsaise (USBN) in aid of the boule lyonnaise school,
8 games with quines and full cards.
80 cm LED TV, Vacuum cleaner, Senséo coffee maker, Robo ménage, Mountain bike…
L’événement Loto USBN Nyons a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale