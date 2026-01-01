Loto USBN Nyons

Loto USBN

Boulodrome Nyons Drôme

Début : 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Loto de l’Union Sportive Bouliste Nyonsaise (USBN) en faveur de l’école de boule lyonnaise,

8 Parties avec quines et cartons plein.

Télévision 80 cm LED, Aspirateur, cafetière Senséo, Robo ménage, VTT…

.

Boulodrome Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 54 29 12 usbn.nyons@gmail.com

English :

Loto organized by the Union Sportive Bouliste Nyonsaise (USBN) in aid of the boule lyonnaise school,

8 games with quines and full cards.

80 cm LED TV, Vacuum cleaner, Senséo coffee maker, Robo ménage, Mountain bike…

