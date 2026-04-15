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Loto Villetoureix

Loto Villetoureix

Loto Villetoureix samedi 9 mai 2026.

Adresse : Salle Polyvalente

Ville : 24600 Villetoureix

Département : Dordogne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Villetoureix

Loto

Salle Polyvalente Villetoureix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Loto, organisé par l’Amicale Laïque,   .

Salle Polyvalente Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 29 81 68 

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English : Loto

L’événement Loto Villetoureix a été mis à jour le 2026-04-15 par Val de Dronne

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