Villetoureix

Loto

Salle Polyvalente Villetoureix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 19:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Loto, organisé par l’Amicale Laïque, .

Salle Polyvalente Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 29 81 68

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English : Loto

L’événement Loto Villetoureix a été mis à jour le 2026-04-15 par Val de Dronne